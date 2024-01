“Turan Tovuz” qış fasiləsində ilk futbolçu transferini həyata keçirib.

Premyer Liqa təmsilçisindən Metbuat.az-a verilən məlumata görə, hücumçu Aleks De Souza Alkantara ilə 2,5 illik müqavilə bağlanıb.

Braziliya “Santos”unun yetirməsi olan 22 yaşlı forvard karyerası ərzində Türkiyənin "Boluspor" və Litvanın “Hegelman” klublarında da çıxış edib.

