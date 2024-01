Müğənni Cavad Rəcəbovun avtomobilinə qumbara atıblar.



Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə müğənni Xəzər TV-nin "Xəzər Axşamı" verilişində danışıb. Hadisənin uzun illər bundan öncə baş verdiyini deyən Cavad günahkarı bağışladığını da etiraf edib.

Bu barədə daha ətraflı verilişdən fraqmentdən izləyə bilərsiniz.



