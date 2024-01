Portağalın bilmədiyiniz faydaları: Cəmi 100 qram portağal...

Portağalın ürək-damar sisteminə faydası sübut olunub.

Metbuat.az medicina.az-a istinadən xəbər verir ki, Antonina Starodubova əsas təsirin C vitamini ilə əlaqəli olduğunu bildirib.



Bu vitaminin konsentrasiyası orqanizmin gündəlik normasını portağal ödəyə bilir.

Cəmi 100 qram portağal sutkalıq normanın yarısını ödəyir.



Ona görə ürək-damar sisteminin sağlamlığı yaxşılaşır.

O damarların elastikliyini, divar möhkəmliyini təmin edir.

Portağal həm də lif mənbəyidir, lipid mübadiləsini tənzimləyir.

Nəticədə damarlarda yağ və xolesterinin yığılmasının qarşısı alınır.

Ətirli portağal yemək ateroskleroz və infarktın qarşısını alır.

Əlavə olaraq, portağal qanı durulaşdırır.

Bu meyvə mədə turşuluğu və allergiyası olanlara qadağandır”.

