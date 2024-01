Cənub bölgəsinin sakinləri işıqsız qalıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Lənkəran, Astara və Masallı rayonlarının əksər hissəsində, Lerik və Yardımlı rayonlarında elektrik enerjisinin verilişi dayanıb.

Buna səbəb 10 min kilovatlıq xətlərdəki açılmaların olduğu bildirilir.

