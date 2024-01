Yanvarın sonu iki bürc üçün çətin keçə bilər

Yanvar ayında iki bürcü dəhşətli faciələr gözləyir.

Metbuat.az lent.az-a istinadən xəbər verir ki, astroloqlar ilin ilk ayında Qoçun dibinə enmək riski ilə üzləşəcəyini proqnozlaşdırır, bu işarənin nümayəndələri özləri acınacaqlı vəziyyəti kritik bir nöqtəyə gətirəcəklər. Qeyd edilib ki, son vaxtlar Qoç pis vərdişlərin əsiri olub və reallıqla əlaqəsini itirib. Yanvar ayında qohumlarının və dostlarının, işlərinin və ikinci yarısının dəstəyini itirə bilərlər.

Həm də uzun müddət öz rifahlarına məhəl qoymayan Xərçənglərə təhlükə barədə xəbərdarlıq edilir. Nəticədə, yanvar ayında sağlamlıq problemləri daha da pisləşə bilər. Xərçənglər vəziyyəti faciəyə gətirməmək üçün təcili olaraq həkimə müraciət etməlidirlər.

