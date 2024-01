Azərbaycanlı karateçi Rafael Ağayev efir zamanı göz yaşlarına hakim ola bilməyib.

Metbuat.az bildirir ki, Xəzər-də yayımlanan "İncə Səhər" proqramında idmançıya tablo hədiyyə edilib. Tabloda Rafael Ağayev və 3 il əvvəl vəfat etmiş anası yer alıb. Tablonu görən idmançı kövrəlib.

Həmin görüntüləri təqdim edirik:

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.