Prezidentliyə namizədlərin debat saatı AÇIQLANDI

Bu gün Mərkəzi Seçki Komissiyasında (MSK) fevralın 7-nə təyin edilmiş növbədənkənar prezident seçkilərində İctimai Televiziya və Radio Yayımları Şirkəti tərəfindən ayrılmış ödənişsiz efir vaxtının bölgüsü məqsədilə püşkatma keçirilib.

Metbuat.az Modern.az-a istinadən xəbər verir ki, MSK sədrinin müavini Rövzət Qasımov bildirib ki, Seçki Məcəlləsinin tələbinə uyğun olaraq namizədlər üçün saat 21:00-da İctimai Televiziyada hər dəfə 1 saat olmaqla həftədə 3 dəfə (bazar ertəsi, çərşənbə və cümə günləri) debat təşkil olunacaq, həftədə 3 saat isə İctimai Radioda debatlar keçiriləcək və saat 21:00-da başlayacaq.

Püşkatmanın nəticələri aşağıdakı kimidir:

1. Öz təşəbbüsü ilə namizədliyi irəli sürülmüş Zahid Oruc,

2. Böyük Quruluş Partiyasının prezidentliyə namizədi Fazil Mustafa;

3. Yeni Azərbaycan Partiyasının prezidentliyə namizədi İlham Əliyev;

4. Böyük Azərbaycan Partiyasının prezidentliyə namizədi Elşad Musayev;

5. Bütöv Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının prezidentliyə namizədi Qüdrət Həsənquliyev;

6. Milli Cəbhə Partiyasının prezidentliyə namizədi Razi Nurullayev;

7. Prezidentliyə namizədliyi özü tərəfindən irəli sürülən Fuad Əliyev.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.