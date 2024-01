Magistral su kəmərində aparılan təmir işlərilə əlaqədar Abşeron və Bakının Sabunçu rayonlarının bir hissəsinə içməli suyun verilişində məhdudiyyətlər olacaq.

Azərbaycan Dövlət Su Ehtiyatları Agentliyindən Metbuat.az-a verilən məlumata görə, Sumqayıtın “Bağlar” ərazisinə də içməli suyun verilişində məhdudiyyətlər olacaq.

