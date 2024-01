Tibbi Ərazi Bölmələrini İdarəetmə Mərkəzinin (TƏBİB) İctimaiyyətlə əlaqələr və kommunikasiya departamentinin rəhbəri Zamirə Ədilovaya ağır itki üz verib.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, department rəhbərinin atası 64 yaşlı Kamaləddin Ədilov vəfat edib.

Mərhum bu gün Kürdəmir rayonunda dəfn ediləcək.

Allah rəhmət eləsin!

