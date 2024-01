Blinken Zelenskiyə söz verdi

ABŞ-ın dövlət katibi Antoni Blinken İsveçrədə keçirilən Davos İqtisadi Forumu çərçivəsində Ukrayna Prezidenti Vladimir Zelenski ilə görüşüb.



Metbuat.az xəbər verir ki, görüşdə Blinken ABŞ-ın Ukraynaya dəstəyinin davamlı olacağını bildirib. “Biz Ukraynaya dəstəyimizi davam etdirmək əzmindəyik. Bunun üçün Konqreslə sıx işləyirik" - Blinken deyib.

Qeyd edək ki, ABŞ Konqresində yeni maliyyənin təsdiqlənməsi ilə bağlı mübahisələr var. Sənəddə Ukraynaya yardımların edilməsi də nəzərdə tutulub. ABŞ daha əvvəl Ukraynaya dəstəyin dayandırıldığını bəyan etmişdi.

