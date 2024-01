2023-cü ilin aprel ayından başlayaraq əhali arasında qızılca xəstəliyinin sporadik yayılma halları qeydə alınıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, yoluxma əsasən uşaqlar arasında müşahidə edilib.

2022-ci ildə ölkə ərazisində 1 nəfərdə qızılcaya yoluxma halı qeydə alınsa da, 2023-cü ilin yanvar-noyabr aylarında 1493 nəfər bu xəstəliyə yoluxub.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.