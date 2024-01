Avstriyanın paytaxtı Vyanada qəribə hadisə baş verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Avstriyada yaşayan türkiyəli Hamza adlı gənc alman nişanlısı Gündülə ilə ailə qurub. 27 yaşlı Hamza ilə 40 yaşlı alman nişanlısının toy mərasiminə Federal İmmiqrasiya və Sığınacaq Xidmətinin rəsmiləri gəlib. Onlar bəyin ölkədə qanunsuz olaraq qaldığını deyərək onu nikah masasından qaldırıblar. Gənc Türkiyəyə deportasiya edilib.

