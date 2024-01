Böyük Britaniya kralı III Çarlz xəstəxanaya yerləşdiriləcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, bununla bağlı Daily Mail məlumat yayıb. Məlumata görə, kral prostat vəzinin böyüməsi ilə bağlı müalicə alacaq.

Müalicədən sonra o, bir müddət ictimaiyyət qarşısında çıxış etməyəcək.

