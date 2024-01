Prezidentin əlini buraxmayan koreyalı deputat tədbirdən qovuldu

Cənubi Koreyada Prezident Yoon Suk Yeolun əlini sıxandan sonra buraxmayan millət vəkili tədbirdən qovulub.

Metbuat.az xəbər verir ki, Cənubi Koreyada parlamentin müxalifətçi üzvü Kanq Sung-hee iştirak etdiyi tədbirdə prezident Yoon Suk Yeolla salamlaşandan sonra onun əlini buraxmayıb. O prezidentin əlinin buraxmadığı üçün təhlükəsizlik qüvvələri tərəfindən tədbirdən qovulub.

Baş verənlərlə bağlı mətbuata açıqlama verən Prezident rəsmisi sözügedən deputatın qışqıraraq Yoonun əlini buraxmadığını bildirib. Rəsmi bildirib ki, Kang əl sıxma zamanı davranışına görə təhlükəsizlik qüvvələri tərəfindən xəbərdarlıq edilib.



