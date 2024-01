İbrahim Borçalı ATV-də "Rəngarəng səhər” verilişində qızına verdiyi məsləhətdən danışıb.

Metbuat.az azxeber.com-a istinadən xəbər verir ki, aparıcının "Kürəkən qızınızı incidərsə, nə edərsiniz?” sualına müğənni gözlənilməz cavab verib:

"Mən qızımla dost kimiyəm. Həmişə də ona demişəm ki, ailə qurdun, gördün nəsə ürəyincə deyil, heç vaxt susma. Ailəni də dağıt, çıx gəl yanıma”.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.