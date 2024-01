Hamburqda Almaniyanın keçmiş baş naziri Angela Merkelə oxşayan çılpaq qadın heykəli qoyulub.

Bu barəfə "Bild" nəşri məlumat yayıb.

Heykəl Meqa-Merkel Thalia Teatrının yanındakı “taxtda” oturur. Nəşr heykəlin hansı məqsədlə qoyulduğunu öyrənə bilməyib.

