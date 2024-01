Bakıda yaşayış binasında yanğın olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, Bakı şəhərinin Nəsimi rayonunda beşmərtəbəli yaşayış binasının pilləkən qəfəsinin 2-ci mərtəbəsində quraşdırılan elektrik lövhəsində 7 ədəd elektrik sayğacı, giriş-çıxış kabelləri 1 p.m və 1 ədəd internet paylayıcı aparat qismən yanıb. Mənzillər yanğından mühafizə olunub.

Yanğın yanğından mühafizə bölmələri tərəfindən söndürülüb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.