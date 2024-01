NATO gəmiləri Litva limanına daxil oldu

NATO Hərbi Dəniz Qüvvələrinin 4 gəmisi Litvanın Klaypeda dəniz limanına daxil olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Baltikyanı respublikanın ordu komandanlığı məlumat yayıb.

Bunlar İspaniyanın “Almirante Juan De Borbon” və “Luici Rizzo” freqatları, həmçinin “Cantabria” (İspaniya) və “Bonn” (Almaniya) logistik gəmiləri Litva limanına daxil olub.

Daimi hazırlıq donanması qrupu NATO üzvü olan ölkələrin ona həvalə edilmiş gəmilərindən yaradılır. Onlar müntəzəm komanda tapşırıqlarını yerinə yetirirlər və böhran vəziyyətlərində də cəlb oluna bilərlər.

