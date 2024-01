Futbol üzrə Azərbaycan Premyer Liqasında XIX turun daha bir oyunu keçirilib.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, günün ikinci matçında "Kəpəz" "Turan Tovuz"la üz-üzə gəlib.

Qəbələdə gerçəkləşən qarşılaşma Gəncə klubunun 2:1 hesablı qələbəsi ilə yekunlaşıb. Qaliblərin qollarını 25-ci dəqiqədə Şakir Seyidov, 71-ci dəqiqədə Martins Junior vurublar. Tovuz təmsilçisində 4-cü dəqiqədə Ayxan Quseynov fərqlənib, Faiq Hacıyev 9-cu dəqiqədə qırmızı vərəqə alaraq meydandan qovulub.

