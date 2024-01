21 yaşadək futbolçulardan ibarət Azərbaycan yığmasının Avropa çempionatının seçmə mərhələsində keçirəcəyi oyunların stadionları müəyyənləşib.

Metbuat.az istinadən xəbər verir ki, yığmanın martdakı qarşılaşmaları "Azərsun Arena"da baş tutacaq.

U-21 martın 22-də İngiltərə, 26-da isə Ukrayna ilə üz-üzə gələcək.

Matçların saatı hələlik bəlli deyil.

