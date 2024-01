Milli Məclisdə boşanmalarla bağlı dinləmənin keçirilməsi təklif olunub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Milli Məclisin Ailə, qadın və uşaq məsələləri komitəsinin iclasında deputat Sədaqət Vəliyeva deyib.

“Son dövlər boşanmaların sayı artıb. Bunların müzakirəsi ilə bağlı parlamentdə dinləmənin keçirilməsini təklif edirəm”, - deyə deputat əlavə edib.

