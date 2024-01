ABŞ və onun 30-a yaxın tərəfdaşı dünyanın müxtəlif ölkələrindəki hərbi bazalarda ümumilikdə 118 min Ukrayna hərbçisinə təlim keçib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Associated Press agentliyi bu barədə ABŞ ordusunun Avropa və Afrikadakı komandanlığının nümayəndəsi polkovnik Martin Odonnellə istinadla məlumat yayıb. Onun sözlərinə görə, təkcə ABŞ 18 minə yaxın Ukrayna hərbçisinə təlim keçib. Hazırda 1,5 minə yaxın ukraynalı əsgərin döyüş hazırlığı davam edir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.