Bakıda gecə klublarının birində bıçaqlanma ilə nəticələnən dava baş verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Baku.ws-in "qaynar xətti"nə məlumat daxil olub.

Məlumata görə, Sahil bağı ətrafında yerləşən kluba 3 nəfər bıçaqla daxil olmaq istəyib. Gecə klubunun mühafizəçisi onları kluba buraxmaq istəməyəndə dava düşüb.

Daha sonra 3 nəfərin dava zamanı bıçaqlandığı deyilir.

