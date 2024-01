Azərbaycanda miqrantlar arasında QİÇS-ə yoluxma halları aşkarlandı - Səhiyyə Nazirliyi

Azərbaycanda əsasən narkotik istifadəçiləri, transgenderlər əsas risk qruplarına daxildir.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu sözləri Səhiyyə Nazirliyinin Respublika QİÇS-lə Mübarizə Mərkəzinin direktor müavini Günəş Cəfərova Səhiyyə Nazirliyinin rəsmi “İnstagram” səhifəsindəki canlı yayımda IIV/QİÇS haqqında danışarkən deyib.

O bildirib ki, sağlam insanlar məlumatsız olduğu halda, xüsusən gözəllik salonlarında istifadə olunan alətlərdən bu virusa yoluxa bilirlər.

“Miqrantlar arasında bu xəstəliyin yoluxma halları müşahidə edilir”.

Gülbəniz Hüseynli / Metbuat.az

