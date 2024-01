Əlikram bahalı avtomobilini canlı yayımda bu qiymətə satışa çıxardı - VİDEO

Müğənni Əlikram Bayramov efirdə öz avtomobilini satışa çıxarıb.

Metbuat.az Bizim.media-ya istinadla xəbər verir ki, bu, oğlu Qaliblə "7 tamam" verilişində qonaq olarkən gerçəkləşib.

Sənətçi bildirib ki, 2012-ci ilin "Range Rover" markalı nəqliyyat vasitəsini 40 min dollara (təminən 68 min manat) satır.

Qalib isə vurğulayıb ki, o, universitetə daxil olarkən atası ona bu avtomobili hədiyyə edib. Maşın köhnəldiyindən onu satmağa qərar veriblər.

Proqramın aparıcısı Nanə Ağamalıyeva avtomobil satılarsa, Əlikramdan jest olaraq pulun müəyyən qədərini yardıma ayırmasını xahiş edib. Bunu eşidən Bayramov öncə razılaşmasa da daha sonra 2000 manat verəcəyini vurğulayıb.

Verilişin gedişatında sənətçinin maşınına alıcı da tapılıb. O, ATV-nin həyətinə gələrək avtomobili almaq istədiyini vurğulayıb. Lakin həmin şəxs avtomobili 40 min dollara deyil, 35 min dollara almaq istədiyini bildirib. Müğənninin oğlu Qəlib həmin məbləğlə razılaşmayaraq, ona cəmi 2000 dollar endirim edə biləcəyini söyləyib.

Daha sonra alıcı nəqliyyat vasitəsinin üzərində olan 12-BD-005 nömrə nişanını avtomobildən çıxartmamağı və birlikdə almaq istədiyini bildirib. Amma nə Əlikram nə də ki oğlu Qalib bu təkliflə razılaşmayıblar. Studiyada əyləşən müğənni alqı-satqının efirdən sonraya qalmasını istəyib.

