Bir müddət əvvəl Bakıda su vasitəsi ilə Hepatit A virusunun yayılması iddiaları yayılmışdı.

Metbuat.az bildirir ki, AzTV-nin əməkdaşları bu mövzu ilə əlaqədar olaraq Bakının 80 faizini su ilə təmin edən, virusun yayıldığı iddia edilən Ceyranbatan su anbarında olublar.

Həmin sujeti təqdim edirik:

