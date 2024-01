Azərbaycanda əhaliyə verilən təbii qaz limiti ilə bağlı məsələ gündəmdə deyil.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, bunu “Azəriqaz” İstehsalat Birliyinin Baş direktoru Ruslan Əliyev deyib .

O bildirib ki, yaxın vaxtlarda qaz limitinin ləğv edilməsi məsələsinə baxılması gözlənilmir.

