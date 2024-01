Gəncə şəhərinin bəzi ərazilərində qəza səbəbindən təbii qazın verilişi dayandırılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu, avtomobilin yoldan çıxaraq qaz xəttini sındırması səbəbindən olub.

Aidiyyəti qurumlar yaranmış problemin aradan qaldırılması istiqamətində işlər aparır.

