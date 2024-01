Əməkdar artist Ədalət Şükürovun evində xeyir iş olacaq.

Metbuat.az Axşam.az-a istinadən bildirir ki, müğənninin qızı Jalə ailə qurmağa hazırlaşır. İki gün sonra onun nişan mərasimi olacaq. Jalənin toyu isə yaz aylarına planlaşdırılıb.

Qeyd edək ki, Ə.Şükürovun bir oğul övladı da var. İfaçı ötən ilin mayında Emilə toy edib.

