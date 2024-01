Korrupsiya cinayətləri ilə bağlı 172 iş məhkəməyə göndərilib

Ötən il korrupsiya cinayətləri və qulluq mənafeyi əleyhinə cinayətlərlə bağlı 172 iş məhkəməyə göndərilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Baş Prokurorluqda 2023-cü ildə prokurorluq orqanları tərəfindən cinayətkarlığa qarşı mübarizə, istintaq işi, prokuror nəzarəti sahələrində görülmüş işlərin vəziyyəti və qarşıda duran vəzifələrin müzakirəsinə həsr olunmuş geniş kollegiya iclasında Baş prokuror Kamran Əliyev deyib.

O bildirib ki, həmin şəxslərdən 45 nəfəri cinayət başında yaxalanıb: “37 əməliyyat tədbiri həyata keçirilib, axtarışda olan 12 nəfər tutulub”.

