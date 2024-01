İranda daha bir jurnalist həbs edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Güneyli jurnalist Pərisa Salehi Kərəc şəhər İnqilab Məhkəməsi tərəfindən bir il müddətinə azadlıqdan məhrumetmə, sürgün, sosial mediada fəaliyyət və ölkədən çıxış qadağası ilə cəzalandırılıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.