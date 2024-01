Bakıda iki qardaşın dəm qazından ölməsi ilə bağlı araşdırmalara başlanıb

Baş Prokurorluğun Mətbuat xidmətindən Metbuat.az-a verilən məlumatda bildirilir ki, yanvarın 26-da paytaxtın Nərimanov rayonu ərazində 2001-ci il təvəllüdlü Əli Həsənov və 2002-ci il təvəllüdlü Sərxan Həsənovun kirayə qaldıqları evdə dəm qazından zəhərlənərək ölmələri faktı üzrə Nərimanov rayon prokurorluğunda araşdırma aparılır.

