Tanınmış yazıçı-jurnalist Həmid Herisçi qızılcaya tutulub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə onun həyat yoldaşı, jurnalist İlhamiyyə Rza özünün sosial şəbəkə hesabında bildirib. O qeyd edib ki, həyat yoldaşını xəstəxanaya aparıblar.

Xatırladaq ki, Həmid Hərisçinin 63 yaşı var.

