Aparıcı İlkin Həsəninin səhhətində problemlər yaranıb.

Metbuat.az “Qafqazinfo”ya istinadən xəbər verir ki, aparıcı paytaxtdakı klinikalardan birinə yerləşdirilib.

Xəbəri İlkin Həsəni saytımıza təsdiq edib. O bildirib ki, bir neçə gündür səhhəti ilə bağlı “Liv Bona Dea Hospital”da müayinələrdən keçir: “Çox şükür, ciddi bir problem yoxdur”.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.