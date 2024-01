“Qarabağ”ın kapitanı Maksim Medvedev maraqlı görüntülərlə diqqət çəkib.

Metbuat.az sportinfo.az-a istinadən xəbər verir ki, 34 yaşlı futbolçunun uşaq əyləncə mərkəzində etdiyi hərəkətlər maraqla qarşılanıb.

Maksim batutun üzərinə çıxaraq bir neçə dəfə arxaya salto fəndini yerinə yetirib.

Millinin sabiq üzvünün hərəkətləri izləyicilər tərəfindən alqışla qarşılanıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.