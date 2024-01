Xəbər verdiyimiz kimi, yanvarın 2-də Emil motosikleti ilə qəzaya uğrayıb.

Metbuat.az milli.az-a istinadən xəbər verir ki, qəza nəticəsində ağır yaralanan Emil komaya düşüb. Bu barədə Emilin yaxınları məlumat verib. O, 29 dekabrda yenicə doğum gününü qeyd etmişdi.

Ötən gecə dünyasını dəyişən Emilin fotolarını təqdim edirik:

Allah rəhmət eləsin.

