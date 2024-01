Elxan Səmədovun Bakıya nə vaxt qayıdacağı açıqlandı

Xankəndi şəhəri istiqamətindəki yolda qəzaya düşən Peşəkar Futbol Liqasının (PFL) prezidenti Elxan Səmədovun fevralın əvvəllərində Bakıya qayıtması planlaşdırılır.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə qurumun mətbuat xidmətindən məlumat verilib.

Bildirilib ki, Türkiyədə bir neçə əməliyyatdan sonra hazırda müalicəsini davam etdirən PFL rəhbəri reabilitasiya prosesinin qalan hissəsini Bakıda keçəcək. Onun Türkiyəyə qayıtmasına ehtiyac olub-olmadığına ondan sonra qərar veriləcək.

Qurumun vitse-prezidenti Aslan Şahgəldiyevin oturaq vəziyyətdə reabilitasiyası davam edir. Bu proses gün ərzində iki dəfə həyata keçirilir. Həkimlər onun yavaş-yavaş ayağa qalxmasına çalışırlar.

Media və marketinq direktoru Sənan Abdullayev, həmçinin texniki-idman direktoru Elgiz Abbasov artıq işə çıxırlar. Həkim hər ikisinə qoltuq ağacı olmadan gəzməyə icazə verib. Ancaq yaxın üç ay ərzində sınıq olan ayağın yüklənməməsi tapşırılıb.

Qeyd edək ki, hadisə 2023-cü il dekabrın 16-da Yevlax-Ağdam-Laçın yolunun Ağdam rayon ərazisindən keçən hissəsində baş verib. Bakı şəhər sakini Rasim Qafarlının idarə etdiyi “Mercedes Vito” markalı avtomobil Xankəndi şəhəri istiqamətində hərəkətdə olarkən idarəetməni itirərək yol nişanına çırpılıb. Nəticədə PFL prezidenti Elxan Səmədov, vitse-prezident Aslan Şahgəldiyev, icraçı direktor Zaur Hacı-Məhərrəmov, media və marketinq direktoru Sənan Abdullayev, texniki-idman direktoru Elgiz Abbasov və sürücü Rasim Qafarlı müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alıblar.

