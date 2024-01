Gənc Tamaşaçılar Teatrı fevral repertuarını açıqladı

Azərbaycan Dövlət Gənc Tamaşaçılar Teatrı fevralda maraqlı səhnə əsərləri ilə çıxış edəcək.

Metbuat.az teatrın fevral repertuarını təqdim edir:

2 fevral- “Balaca kişilər”

3 fevral- “Buratinonun macəraları”, “Yarımçıq qalmış”

4 fevral- “Çirkin ördək balası”, “Mehmanxana sahibəsi”

9 fevral- “Dəlinin qeydləri”

10 fevral- “Qızıl balıq”, “Dəli yığıncağı”

11 fevral- “Qulliver cırtdanlar ölkəsində”, “Şeyx Sənan”

16 fevral- “İstədiyim kimi yaşamışam”

17 fevral- “Qoğalın sərgüzəştləri”, “Leyli və Məcnun”

18 fevral- “Tıq-tıq xanım”, “Antiqona”

24 fevral- “Kod adı V.X.A”

25 fevral- “Şən Elf və Cadugər”.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.