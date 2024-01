Braziliyalı müğənni əməliyyat masasında vəfat edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, müğənni Dani Li liposaksiya (bədən şəkilləndirməsi) əməliyyatı zamanı ölüb.

Məşhur müğənni 42 yaşında həyatla vidalaşıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.