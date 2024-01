Vladimir Putin son 6 ildə 67 milyon 591 875 rubl qazanıb.

Metbuat.az bildirir ki, bu barədə Putinin Rusiya Mərkəzi Seçki Komissiyasına təqdim edilən bəyannaməsində qeyd edilib.

Məlumata görə, o həmçinin Sankt-Peterburqda 77 kvadrat metr sahəsi olan 1 mənzilə və 18 kvadrat metrlik 1 qaraja, 3 minik avtomobilinə sahibdir.

Rusiya liderinin banklarda 10 hesabı mövcuddur.



