Bakıda böyük dəyişiklik: 150 minə yaxın boş evə ehtiyac var - VİDEO

“Bakı şəhərinin 2040-cı ilədək inkişafına dair Baş planı”nın məqsədi paytaxtın çoxmərkəzli və dayanıqlı şəhərə çevrilməsi, iqtisadiyyatın davamlı inkişafı üçün əlverişli şəraitin yaradılmasıdır.

Metbuat.az xəbər verir ki, sənədə əsasən, 2040-cı ilədək Bakıda təqribən əlavə 14 820 mənzilə tələbat yaranacaq. Bu məqsədlə 9 min hektar sahə nəzərdə tutulub ki, bu da təxminən 200 min mənzil deməkdir. Belə olan halda Baş planın icrası evlərin qiymətinə necə təsir edəcək?

Bununla bağlı Baku tv araşdırma aparıb:

