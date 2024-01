Rəqqasə Rəna Ağamuradova (Renka) atasından danışması izləyiciləri kədərləndirib.

Metbuat.az Milli.az-a istinadən xəbər verir ki, o Xəzər Tv-də yayımlan "Evdəkilərə salam" verilişində mərhum atası barədə xatirələrini yada salaraq kövrəlib. Rəna mərhum ilahiyyatçı Hacı Şahin Həsənli ilə bağlı etiraf edib. Rəqqsə onun sağlığında mərhum ilahiyyatçıya yaşadığı çətinliyi mesaj şəklində yazıb.

Hacı Şahin ona heç vaxt eşitmədiyi dəstək sözləri yazıb. / Milli.az

