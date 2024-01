2023-cü ildə icrası təmin edilən işlərin sayı 10%-dən çox artaraq ümumilikdə 570 minə yaxın sənədin icrası təmin edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Ədliyyə Nazirliyində 2023-cü ilin yekunlarına dair kollegiya iclasında bildirilib.

Qeyd edilib ki, hüquqi və fiziki şəxslərə 1 milyard manata yaxın, o cümlədən aliment tələbləri üzrə 80 milyon manata qədər vəsait ödətdirilib.

