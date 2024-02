7 fevral qeyri-iş günüdür? - AÇIQLAMA

Növbədənkənar prezident seçkiləri günü - 7 fevralda ölkədə qeyri-iş günü olacaq.

Metbuat.az bildirir ki, Seçki Məcəlləsinə əsasən, səsvermə günü seçki (referendum) keçirilən ərazidə iş günü hesab olunmur.

Səsvermə günü Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsinə görə ümumxalq hüzn və ya iş günü hesab edilməyən bayram gününə düşərsə (Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 84-cü maddəsinin II hissəsində nəzərdə tutulan hal istisna olmaqla), səsvermə səsvermənin keçirilməli olduğu ayın başqa iş gününə təyin edilir.



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.