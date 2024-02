Bu gün ərzində su kəmərində təmir-bərpa işlərinin aparılması ilə əlaqədar Bakıxanov və Sabunçu qəsəbələrinin bir hissəsinə içməli suyun verilməsində məhdudiyyətlər olacaq.

Metbuat.az bu barədə Azərbaycan Dövlət Su Agentliyinə istinadən xəbər verir.

