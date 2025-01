Hakan Çalhanoğlu ilin heyətində yer aldı

İtaliya A Seriyasında 2024-cü ilin rəmzi komandası açıqlanıb.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, "11-liy"i "WhoScored" tərtib edib.

Heyətdə "Napoli" və "İnter"dən hərəyə üç, "Yuventus"dan iki, "Atalanta", "Milan" və "Fiorentina"dan hərəyə bir futbolçu düşüb.

Qapıçı: Elia Kaprile ("Napoli")

Müdafiəçilər: Dodo ("Fiorentina"), Bremer ("Yuventus"), Federiko Dimarko ("İnter"), Alessandro Buoncorno ("Napoli")

Yarımmüdafiəçilər: Kristian Pulişiç ("Milan"), Hakan Çalhanoğlu ("İnter"), Xviça Kvaratsxeliya ("Napoli"), Ten Kopmeyners ("Yuventus")

Hücumçular: Markus Tyuram ("İnter"), Ademola Lokman ("Atalanta")

