Böyük Britaniyanın Xarici İşlər Nazirliyinin nümayəndəsi Kris Allan (Chris Allan) Bakıya gəlib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Böyük Britaniyanın Azərbaycandakı səfiri Ferqus Auld "X"da yazıb.

"XİN nümayəndəsi Kris Allanı ilk dəfə Bakıda qarşılamaqdan çox məmnunam. Biz ikitərəfli əlaqələri gücləndirmək üçün hökumət rəsmiləri ilə səmərəli müzakirələr apardıq. Əməkdaşlıq imkanlarını araşdırmaq üçün beyin mərkəzləri ilə şam yeməyi günümüzün yaxşı sonluğu oldu", - o qeyd edib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.