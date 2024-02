Ankara və Stokholm İsveçin NATO üzvlüyünün ratifikasiyasını müzakirə etdi

Türkiyənin xarici işlər naziri Hakan Fidan İsveçin xarici işlər naziri Tobias Billström ilə adıçəkilən ölkənin NATO-ya qəbulu prosesini müzakirə edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Türkiyə mətbuatı diplomatik mənbələrə istinadən məlumat yayıb.

Məlumata görə, telefon danışığı zamanı nazirlər İsveçin NATO-ya üzvlüyünün ratifikasiyası prosesini, həmçinin Türkiyə-Finlandiya-İsveç Daimi Birgə Mexanizminin qarşıdan gələn iclasına hazırlıq məsələlərini müzakirə ediblər.

Nazirlər, həmçinin Türkiyə ilə Avropa İttifaqı arasında əlaqələrin inkişafına dair fikir mübadiləsi aparıblar.

