Argentinalı futbol ulduzu Lionel Messi azərbaycanlı iş adamı Adnan Əhmədzadənin ad günündə iştirak edib.

Metbuat.az bildirir ki, o, iş adamına saat hədiyyə edib.

Həmin görüntüləri təqdim edirik:

