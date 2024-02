Xəbər verdiyimiz kimi, aparıcı İlkin Həsəninin bloger xanımı Ayseldən ayrılması haqda məlumat yayılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Aysel bununla bağlı izləyicilərinin ona ünvanladığı sualı cavablandırıb. O, "Siz ayrılmısınız" sualına "Xeyr" qısa cavabını verib. Digər diqqət çəkən məqam isə İlkinin evindən oğlu Raulla video yayımlaması olub.

Qeyd edək ki, İlkin və Ayselin rəsmi boşandıqları bildirilib. Onların Alis və Raul adlı iki övladı var.

